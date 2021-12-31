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Psikolog, veteriner ve mühendis alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 152 kişi alımı yapacağını duyurdu

Psikolog, veteriner ve mühendis alınacak
31 Aralık 2021 Cuma 09:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 140 psikolog, 7 veteriner ve 5 mühandis alımı yapacak.

 

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuralar 03 Ocak 2022 saat  09.00’da başlayıp, 17 Ocak 2022 saat  17.30’da sona erecektir.

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