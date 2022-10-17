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Pulluğun altında kalan çocuk öldü!

Şanlıurfa’da evlerinin önünde oynayan Ela Nur Demir (3), park halindeki traktöre bağlı pulluğun üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Pulluğun altında kalan çocuk öldü!
17 Ekim 2022 Pazartesi 15:29

Olay, sabah saatlerinde Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halinde bulunan traktörün yanında oynayan Ela Nur Demir'in üzerine pulluk düştü. Pulluğun altında kalarak ağır yaralanan küçük Ela, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ela, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #ölüm #çocuk #haber
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