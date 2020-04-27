Ramazan dayanışması

Ramazan’ın ilk gününden beri her akşam bir aileyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, bu kez Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte Doğanlar Mahallesi’nde yaşayan Çil Ailesi’nin iftar sofrasına konuk oldu.

İduğ ve Kurkut, iftarını koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan sofrada Özlem Çil(30)-Hasan Çil(40) Çifti, 9 yaşındaki kızları Elif, 3 yaşındaki oğulları Enes Talha ve 80 yaşındaki Büyükbaba Süleyman Turul ile birlikte yaptı. Çil Ailesi’ne ait müstakil evin bahçesindeki iftar sonrası, sıcak çaylar da birlikte yudumlandı. Eşi Ufuk İduğ’un da katıldığı iftar yemeğinde aile bireyleri ile tek tek ilgilenip sohbet eden Başkan İduğ, sokağa çıkması kısıtlı Büyükbaba Süleyman Turul’a moral verdi. Kendisini asker selamı ile karşılayan minik Enes’e oyuncak hediye eden İduğ, yaptığı resim ile teşekkür eden Batıçim İlköğretim okulu 4. Sınıf Öğrencisi Elif’ten okulların kapalı olduğu bu süreçte Dijital Sınıf’tan mutlaka yararlanmasını istedi.

İş birliği içindeyiz

Çil Ailesi’ne misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan İduğ, Bornova Belediyesi’nin koronavirüs salgını sürecinde ilçedeki tüm kurumlarla işbirliği içinde vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Bu zor günlerde Ramazan Ayı vesilesiyle sizlerle aynı sofrada olmak bizler için büyük mutluluk” diye konuştu. Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut da koronavirüs salgını sürecindeki dayanışmanın Ramazan Ayı’nda daha da anlamlı hale geldiğini ifade ederek, “Bornova Belediyemizle birlikte vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.