Ramazanda zam yok

Gaziantepli baklavacılar, kentin en önemli lezzeti baklavaya ramazan ayında ve bayramda zam yapmayacak.

Lezzetin başkenti Gaziantep'in lezzeti sınırları aşan baklavasına, son dönemlerde girdi maliyetlerinin artmasına rağmen ramazan ayında ve bayramda herhangi bir zam yapılmayacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te günde ortalama 65-70 ton civarında baklava üretiliyor. Ramazan ayında en yoğun günlerini geçiren, yurt içi ve yurt dışından aldıkları siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışan tatlıcılar, huzur ve bereket ayı ramazanda vatandaşların ağzının tadının kaçmaması için, baklavada kullanılan sade yağ ve fıstıkta yaşanan fiyat artışlarını, tüketiciye yansıtmamaya karar verdi. Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği (GABADER) Başkanı Bahattin Sökmen, baklavanın Gaziantep ve Türkiye için milli bir değer olduğunu söyledi.

Güzel satış yapıyoruz

Son aylarda baklavanın ana malzemeleri olan sade yağ ve fıstığa zam yapıldığını aktaran Sökmen, "Baklava ramazan ayının vazgeçilmezidir. Gerek yurt içine gerekse yurt dışına güzel satış yapıyoruz. Artan fıstık ve yağ fiyatlarına ve bunun yanında asgari ücret 2 bin liranın üzerinde olmasına rağmen fiyatlara zam yapmadık. Ramazan ayında vatandaşlarımız ağız tadıyla baklava yesin diye aynı fiyattan veriyoruz." diye konuştu.

Sökmen, ramazan öncesinde bazı ürünlere zam yapıldığını ancak Gaziantepli tatlıcılar olarak fırsatçılığa izin vermediklerini vurgulayarak, "Ülke olarak ekonomik anlamda sıkıntılı dönemden geçiriyoruz, Dolar yükseldi, bu fıstık ve sade yağ fiyatlarına yansıdı. Ama baklava biz bunu fiyatlarına yansıtmadık. Kentte ortalama baklava fiyatları kilosu 90 ila 120 arasında değişiyor, ürün çeşidi ve kalitesine göre." dedi.

Fırsatçılık yapmadık

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu üyesi Bülent Aktaş da ramazanda baklava fiyatlarına zam yapmadıklarını ancak baklavanın olmazsa olmazlarına zam geldiğini belirtti. Buna rağmen kentteki tatlıcıların zamlara en güzel cevabı baklava fiyatlarına zam yapmamakla verdiğini anlatan Aktaş, asla fırsatçılık yapmadıklarını kaydetti.

Ramazanda insanların hem midesine hitap etmek hem de dualarını almak istediklerine işaret eden Aktaş, şöyle konuştu:

Ramazan geldi diye fırsatçılık yapıp da baklavaya herhangi bir zam yapmadık. Çünkü insanların alım gücü günden güze azalıyor ve biz bunun farkındayız. Ana malzememiz fıstığı peşin alıyoruz, sade yağı peşin alıyoruz, işçiliği peşin veriyoruz ve bunlara rağmen zam yok, bu mübarek ayda. 'Gaziantepli baklavacılar ramazanı fırsat bilip işleri çoğalacak diye zam yapacaklar' diyenlerin sözlerini boşa çıkardık. Sırf insanlar ağız tadıyla alışveriş yapsınlar ve yesinler diye zam yapmadık.

Vatandaşlardan Kenan Özer de "Allah razı olsun çok şükür ağız tadıyla bu ramazanda, çocuklarla beraber baklava yiyeceğiz. Diğer fırsatçılar hemen zam yapmış ama baklavacılar zam yapmamış." dedi. Kentte, normal baklavanın kilogramı 90 liradan, havuç dilimi baklava 95 liradan, özel kare baklava 100 liradan, yeşil sarma ve bülbül yuvası baklava ise ortalama 120 liradan satılıyor.