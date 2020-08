Rektör Budak'tan teşekkür ziyareti

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Covid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildiği günden bu yana 50 bini aşkın test yapan EÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı çatısı altındaki Moleküler Viroloji Laboratuvarını ziyaret etti. Rektör Budak, 24 saat boyunca aralıksız PCR testi yapan ekibe teşekkür ziyaretinde bulund

Ekibi çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör Budak, "Milletçe bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize inancım tam" diye konuştu.

Dünyadaki etkisi halen devam eden Covid-19'un yayılım göstermeye başladığı ilk andan itibaren sağlık hizmetleri konusunda çalışmalar başlatan Ege Üniversitesi, Türkiye'de Covid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilen ilk merkezlerden biri oldu. Covid-19 Laboratuvarına dönüştürülen, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı çatısı altındaki Moleküler Viroloji Laboratuvarında yetki aldığı günden bu yana toplam 50 bini aşkın test yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 24 saat boyunca aralıksız PCR testi yapan ekibe teşekkür ziyaretinde bulundu. Tıp fakültesi ve hastane yönetiminin de bulunduğu ziyarette, EÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı aynı zamanda Covid Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Rüçhan Sertöz çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kararlı adımlar atıyoruz

EÜ olarak ilk günden bu yana salgınla mücadelede kararlı adımlar attıklarını dile getiren Rektör Budak, EÜ'nün ilgili birimleriyle en üst seviyede faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Türk Milleti'nin zorlu mücadelelere alışkın olduğunu vurgulayan Rektör Budak, "Bizler Türk Milleti olarak zorluklarla mücadele etmeyi ve bu zorluklardan başarı ile çıkmayı biliriz. Sahada verilen mücadelenin yakın tanığı olarak salgın sürecinden başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Ege Üniversitesi bünyesinde şu ana kadar 50 binin üzerinde PCR testi yapıldı. Bu testlerden 30 bini hastanemize başvuran vatandaşlarımıza, 20 bini ise dış merkezlerin talepleri doğrultusunda yapıldı. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalımızda 24 saat aralıksız testler yapılıyor" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu'nun yönlendirmesiyle oluşturdukları Covid-19 Kurulunda dekanlık ve başhekimlik yönetimiyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Rektör Budak, " Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus Hastane seçilen üniversite hastanemiz Covid sürecinde de yüksek bir performansla sağlık anlamında görevini yerine getiriyor. Gerek kitlerin sağlanması gerekse laboratuvarımızın yetkinlik alması sürecinde Sağlık Bakanlığımızdan ciddi destekler aldık. Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde sağlık hizmetimize devam ediyoruz. Ege Üniversitesi olarak hastanemizde bütün akademik ve idari personelimizle bölgemiz, ülkemiz ve vatandaşlarımız için olabilecek en üst sınırda sağlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca, ayrıca hem hastanemizin ve hem de ülkemizin diğer üniversite hastanelerinin borç yapılanması konusunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından, Maliye Bakanlığımızdan maddi, manevi çok ciddi destekler aldık. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Her hangi bir kampanyaya gerek duymadan, Ege Üniversitesinde bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Yalnızca hastane olarak değil, mühendislik ve ziraat fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız, Tekstil Uygulama ve Araştırma Merkezimize kadar bütün birimlerimiz el birliği içinde hastanedeki çalışanlarımızın yanlarında oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yılmadan usanmadan gece gündüz demeden bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Bütün sağlık çalışanlarımıza bu anlamdaki özverilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.