Rektör protestolarının sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektör belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı

Rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlara göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. İnci, önceki rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun 15 Temmuz 2021 tarihinde rektörlük görevinden alınmasına kadar yardımcılığını üstlendi. İnci, Prof. Dr. Bulu'nun görevden alınmasının ardından boşalan göreve vekaleten getirilmişti.

PROF. DR. İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993- 1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu. İnci, 1998- 1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999- 2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne 2005'te profesör olan ve 2014- 2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu. Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

PROF. DR. MUSTAFA KURT

Prof. Dr. Mustafa Kurt, 1981- 1985 yıllarında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 1985- 1987 yıllarında yüksek lisans, 1987- 1993 yıllarında ise doktora yaptı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 2002- 2013 senelerinde Prof. Dr. unvanıyla Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü'nde görev aldı. Kurt, 2013'ten beridir Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev alıyor.