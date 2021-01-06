Rektöre bu kez Metallica dinlettiler

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu, Metallica dinleyen bir rektör olduğunu söylemişti. Bugün de üniversite öğrencileri Bulu'ya Metallica dinletti

Prof. Dr. Melih Bulu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı. Bulu'nun rektör olarak atanması,üniversite öğrencilerinin tepkisiyle karşılandı ve öğrenciler eylem başlattı.

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bulu, “Boğaziçi kültürüne hiç bir şey yapmayacağım. Bütün hocalar bunu soruyor. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm" şeklinde konuşmuştu.

Öğrenciler de bugün Bulu'ya Metallica dinlettiler. Öğrenciler protestolarında gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını da talep ettiler.

Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilere el sallarken, öğrenciler ise istifa çağrısında bulundu.