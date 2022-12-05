Renkli Gece Hayatı ile Avşa Adası Diskoları ve Barları

Renkli gece hayatı ile göz kamaştıran ve eğlencenin doruklara ulaştığı Avşa Adası herkes tarafından bilinmekte ve popülerliği günden güne artarak devam etmektedir.

Renkli gece hayatı ile göz kamaştıran ve eğlencenin doruklara ulaştığı Avşa Adası herkes tarafından bilinmekte ve popülerliği günden güne artarak devam etmektedir.

Avşa Adası bar ve diskoları renkli ışık gösterileri ve göz alıcı deniz manzarası ile barlar sokağı tatilcilerin fazlasıyla ilgisini çekmektedir.

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Avşa Adası'nın Popüler Mekanları

Marmara Bölgesi'nde bir tatil planınız varsa burada akla gelen ilk isim Avşa Adası diyebiliriz. Avşa Adası hızlı gece hayatı ve eğlenceli mekanları ile göz doldurmaktadır.

Dışarda bir yemek planlıyorsanız bir restorana geçebilir ya da alkollü bir yemek düşünüyorsanız adada meşhur olan ve nam salmış olan meyhanelerden birini seçerek burayı tercih edebilirsiniz.

Meyhanelerden bazıları; Balıkçı Erol, Meymariyi başlıca mekanlardan gösterebiliriz.

Tatilde genelde farklı tatlar da denenmek istenir bu nedenle bir adada olduğunuzu düşünerek mükemmel farklı lezzetleri keşfedebilirsiniz.

Daha sonrasında çeşitli mekanlar mevcut olup istediğiniz bir kafe ya da cluba geçebilirsiniz.

Deniz kenarında deniz manzaralı birçok kafe ve canlı müzik mekanı bulunup dilerseniz soft dilerseniz alkollü içeceklerin bulunduğu yerleri tercih edebilirsiniz.

Avşa Adası clublarına gelecek olursak öncelikle barlar sokağından başlayabiliriz. Adanın en meşhur yerlerinden biri olan Barlar Sokağı bir kere de olsa gelen misafirler tarafında görülmeye değerdir.

Öndeki barlar küçük olup eğlencenin fazla olduğu mekanlar diyebiliriz. Avşa Adası'nda en fazla tercih edilenler ise; Martı Bar, Squadron diyebiliriz.

Denize sıfır olan bu mekanlar hem renkli ışık gösterileri hem de deniz manzarası ile gelen misafirleri büyülemektedir.

Eğer buradan sıkıldıysanız çok büyük mekanlar olan discolara barlar sokağından yürüyerek geçebilirsiniz.

Büyük pisti, köpük partileri, ünlü djler ve belirli günlerdeki ünlü ve trend sanatçılar ile gelen tatilcilerden tam not almaktadır.

Bu mekanlar ise Liatris, Arena ve Tanz Disco olarak karşımıza çıkmaktadır. Hepsinin birbirinden ayrı ve eğlenceli konseptleri bulunmaktadır.

Tanz Disco adanın en eski ve en büyük mekanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Liatris ise adanın ikinci büyük discosu olarak bilinmektedir.

Arena Disco yeni sayılmasına karşılık ünlü sanatçıların konserleri ve renkli ışık gösterileri ile eğlenceyi doruklara taşıyan bir mekan diyebiliriz.

Şimdi sizlere Avşa Adası'nda bir plan yapmak isterseniz eğer kısa bir yol haritası sunabiliriz.

Avşa Adası'nda Geceleri Ne Yapılır?

Avşa Adası enerjisi ve ortamı ile kendisine hayran bırakan bir tatil cenneti diyebiliriz. Avşa Adası'nda geceler hareketli ve uzun geçmektir.

Organize bir şekilde hareket etmek ve zamanınızı boşa geçirmek istemiyorsanız plajdan akşam üzeri dönebilirsiniz. Daha sonrasında hazırlanıp yemek yendikten sonra dışarı çıkmak için hazırsınız. Eğer dışarıda yemek yemeyi planlıyorsanız bu size vakit kazandıracaktır. Yemekten sonra bir kafede oturabilirsiniz.

Eğer akşam yemeğini bir meyhanede ya normal bir restoran da geçirecekseniz erken çıkıp restoranda fazla zaman kaybetmemeniz gerekmektedir. Daha sonrasında barlar sokağına geçiş yapabilirsiniz. Burada Martı Bar, Orta Bar ve Squadron bulunmaktadır. Bunlardan hangisini seçmek istediğiniz size kalmış bir seçenektir.

Burası Avşa Adası geceleri için bir başlangıç sayılabilir. Burada biraz eğlendikten sonra asıl eğlencenin adresi olan büyük diskolara geçiş vakti gelmiş diyebiliriz. Barlar sokağından yürüyerek beş dakika içerisinde adanın diskolarına ulaşabilirsiniz.

Tanz Disco, Arena ve Liatris Avşa Adası'nın en büyük ve en eğlenceli gece mekanları olarak bilinmektedir. Bu mekanların açılış saatleri akşam 22.00 kapanış saati ise 01.00'dir.

Barlar sokağındaki barlar ise 21.00 de açılıp 01.00'e kadar açıktır. Sonrasında ise gece ay ışığı altında deniz manzarası ile kumsalda devam etmektedir. Kumsalda romantik çiftler, gitar çalıp şarkı söyleyen arkadaş grupları olarak herkes yerini almıştır.

Artık yavaş yavaş gecenin sonuna yaklaşıyoruz bundan sonra büyük ihtimalle herkesin karnı acıkacaktır. Nereye mi ? Gece hayatı sonun da herkesin bilip bilmeden gittiği yer iskelede ki Meydan Restoran ya da Özlem Pastanesi'dir. İsteyen çorbasını içtikten isteyen kumrusunu yedikten sonra bu sefer herkes kaldığı tesisin yolunu tutmaktadır.

Avşa Adası Gece Mekanları Fiyatları

Avşa Adası bir tatil beldesi olduğu için geldiğiniz yerdeki fiyatlara göre farklılıklar göstermektedir. Büyük şehirlerden gelenler için esasında pek de farklı geleceğini düşünmüyoruz.

Avşa Adası'nda bir meyhaneye gittiğinizi düşünürsek genelde mekanlarda fix menüler yer almaktadır. Menü dışındaki siparişleriniz adisyona ekstra olarak ilave edilmektedir.

Ana yemeksiz bir fix menü kişi başı 350₺ olup ana yemekli fix menü ise 450₺ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tabi bu fiyatlar mekandan mekana farklılık gösterebilir normal standart olarak talep edilen ortalama ücretler bu şekildedir.

Diğer bir konu olan club ve discolar da ise en basitinden bir su 25₺ bir bira 100₺ votka ise 150₺ diyebiliriz. Gece clublerin de fiyat konusunda bir fark bulunmamaktadır. Hepsi için aynı fiyat geçerlidir.

Bu fiyatlar genel olarak ortalama fiyatlardır mekana göre çok az da farklılıklar gösterebilir.