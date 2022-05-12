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Resmi Gazete'de yayımlandı. 20 ilin valisi değişti!

Resmi Gazete'de yayımlandı. 20 ilin valisi değişti!
12 Mayıs 2022 Perşembe 08:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi ise değişti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.


GÖREVDEN ALINAN VALİLER

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık
Uşak Valisi Funda Kocabıyık
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın
Bartın Valisi Sinan Güner
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
Bolu Valisi Ahmet Ümit
Kırşehir Valisi İbrahim Akın

GÖREV YERİ DEĞİŞEN VALİLER

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliği'ne
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği'ne
Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliği'ne
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne
Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliği'ne
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği'ne
Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliği'ne
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği'ne
Tokat Valisi Ozan Balcı Van Valiliği'ne getirildi.

YENİ VALİ OLAN İSİMLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'ne
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği'ne
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne
İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne
Mülkiye Müffettişi Tuncay Akkoyun Karaman Valiliği'ne
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne
Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli Valiliği'ne
Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği'ne
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat Valiliği'ne
Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ise Uşak Valiliği'ne atandı.

Etiketler; #erdoğan #vali atamaları #resmi gazete #yeni vali #değişen valiler
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