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Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılının sonuna kadar 26 bin 808'i hekim, toplam 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceği açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak!
29 Temmuz 2022 Cuma 07:57

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak.

Eleman temininde güçlük çeken çeşitli birimlere 2022 yılı sonuna kadar 19 bin 694 uzman tabip, 7 bin 114 tabip, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Etiketler; #resmi gazete #sağlık personeli #istihdam #cumhurbaşkanı
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