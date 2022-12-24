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Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye yeni rektör!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye yeni rektör!
24 Aralık 2022 Cumartesi 09:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 üniversitenin rektörü değişti. Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yapılan atamalar şöyle:

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr Mümin Şahin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #rektör #resmi gazete
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