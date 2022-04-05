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Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Resmi Gazete'de yayımlandı. Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
05 Nisan 2022 Salı 08:28

Hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İzmir 2 seçim bölgesine ayrıldı. İzmir'in çıkaracağı milletvekili sayısı ise 28.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında YSK Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı aktarıldı.

Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığı belirtildi. Yayımlanan 124 numaralı YKS kararında, 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği ifade edildi. Buna göre; Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak TBMM'ye gönderecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #resmi gazete #milletvekili #ysk #izmir
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