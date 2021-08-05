Resmi Gazete'de yayımlandı. Somali'ye 30 milyon dolar göndereceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Milletlerarası Andlaşma" ile Somali'ye 30 milyon dolar hibe verilecek. Alınan kararda yardımın aylık 2.5 milyon dolar olacağı aktarılırken, Somali'nin verilecek hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için kullanacağı ifade edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda, Somali'nin 'hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali'nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Alıcı" olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.