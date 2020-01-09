Resulayn'da bombalı saldırısı: 4 askerimiz şehit oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasına teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bu sırada inceleme yapmak üzere aracın yakına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu şehit oldu. Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Şehit olan askerlerin cenazeleri bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Yazın düğün yapacaktı

Suriye'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasına teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un (25) acı haberi memleketi Mersin'deki baba evine ulaştı. Şehidin, Toroslar ilçesindeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Çetin ve Fatma Karakoç'a verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Karakoç çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları, komşuları ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Nişanlı olduğu öğrenilen şehidin, bu yaz için düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. Şehit düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ailesi yıkıldı



Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Kayseri 1'inci Komando Tugayı personeli olan ve Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse, kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu. Köse'nin şehit haberi askeri yetkililer tarafından Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası köyündeki ailesine bildirildi. Baba Hacı ile anne Songül Köse, çocuklarının şehadet haberi ile yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye ziyaretine geldi.

1 ay önce nişanlanmıştı

Suriye'nin Resulayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın (26) acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı. Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriyenin Resulayn ilçesinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bobma yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın şehadet haberi Gaziantep'in Beykent Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Baba Mustafa Yanık ile anne Halise Yanık, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrendi. Şehadet haberini alan Yanık çifti gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Yanık ailesinin evine geldi. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı. 1 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen şehit Erol Yanık'ın cenazesi ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Midyat'a da ateş düştü

Suriye'nin Resulayn kentinde teröristlerce kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) acı haberi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Midyat'ın kırsal Salih mahallesindeki yakınlarına verildi. Akbulut ailesi acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı ve Ortaçarşı mahallesinde taziye evi kuruldu. Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, Midyat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.