Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde askeri mahkeme kuruldu

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayat her yönüyle normale dönmeye başladı. Bölgede askeri mahkeme de kuruldu.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayat normale dönmeye başlarken, askeri mahkeme de kuruldu. Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekât bölgesinde hayat her yönüyle normale dönmeye başladı. Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken yerel yönetimler de kuruldu. Bu gelişmelere paralel olarak icra edilen faaliyetler sırasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak Askeri Mahkeme oluşturuldu.

12 savcı görev yapacak

Askeri Mahkeme yapılanmasında Cinayet Mahkemesi ile Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi görev yapacak. Cinayet Mahkemesi'nde Başkan ve 2 üye bulunurken, Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi Başkan ve 3 üyeden oluşacak. Askeri Mahkeme'de toplamda 12 savcı görev yapacak. Suriye Geçici Hükümeti yetkilileri, bölgede hayatın süratle normale döndüğünü, insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamaların önüne geçmek için her türlü tedbirin alındığını ve gerekli talimatların verilerek düzenlemeler yapıldığını bildirdi. Yetkililer, buna rağmen olabilecek vakaların incelenmesi, varsa suçların araştırılması ve suçluların kurulan mahkemelerde yargılanmasını hedeflediklerini belirtti. Yetkililer verilen talimatların uygulanmasından ve suç-suçluların araştırılması ve gerekli cezalara çarptırılması işlemlerinden kimsenin muaf tutulmayacağını kaydetti.

11 eski uçak mühimmatı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 11 patlamamış eski uçak mühimmatının imha edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, Su Altı Savunma timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.

Hareketlilik sürüyor

Suriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi. Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Oyunların farkındayız



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız. Teyakkuzu elden bırakmıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada etkin, güçlü ve kararlı olmaya devam edecek.

Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.