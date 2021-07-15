TEMMUZDA KAR YAĞDI!
TEMMUZDA KAR YAĞDI!
0
ŞOK EDEN OLAY!
ŞOK EDEN OLAY!
0
GÖREVDEN ALINDI
GÖREVDEN ALINDI
0
AHMET KURAL'A HAPİS CEZASI!
AHMET KURAL'A HAPİS CEZASI!
0

Rize'de sel felaketi: 6 kişi öldü

15 Temmuz 2021 Perşembe 08:36
Rize'de sel felaketi
İlgili Galeriye Git

Rize'de aşırı yağışlar sele neden oldu. Şehirde 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağış düştü. Sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti

Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sel ve heyelanları da beraberinde getirdi. 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü kentte, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden kişilerin isimleri şöyle: Ayşe Karali, Hacere Mert, Adem Yanık, Aynur Karali, Mustafa Karali ve Cemal Mert

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Rize’de sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Rize-Güneysu karayolu göçük nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü veriliyor. Güneysu ilçesinde ise yan derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu. Sabah saatlerinde ekipler ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlarda çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

3 BAKAN BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü. Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar sel bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakanlar bugünde bölgede incelemelerini sürdürecek.  

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir helikopterde arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye geldi.

YAĞIŞ SÜRECEK

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği duyurdu. Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kentte yöneticilerde dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #rize sel #rize sel felaket #rize araba gömüldü #rize yağmur
Önceki Haber
İzmirliler dikkat! Bugün yüzde 50 indirimli!
Sonraki Haber
İzmir'de kurban satışı yapanlar ilgiden memnun!
Hayvanat Bahçesi'nde büyük panik!
Hayvanat Bahçesi'nde büyük panik!
0
Temmuz ayında kar şoku!
Temmuz ayında kar şoku!
0
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli personel alacak
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 10 sözleşmeli personel alacak
0
TÜBİTAK 23 proje personeli alacak
TÜBİTAK 23 proje personeli alacak
0
Emniyet Müdürü cinayetinde yeni ayrıntılar!
Emniyet Müdürü cinayetinde yeni ayrıntılar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.