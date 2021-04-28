Rize'de taş ocağı mücadelesi sürüyor

Rize İkizdere'de Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylülerle jandarma arasında günlerdir gergin bir bekleyiş sürüyor. Valilik projeyi yaptırmakta, köylülerse direnmekte kararlı

Cengiz Holding’in taşocağı yapmak istediği İkizdere’de direniş devam ediyor. Jandarmanın müdahalesine rağmen köylüler de mücadeleden vazgeçmiyor. Jandarma tarafından ablukaya alınan alana köylüler de patika yollardan tırmanarak ulaşıyor.

Direnişte özellikle kadınlar dikkat çekiyor. Sosyal medyaya düşen videolar ve fotoğraflar mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Vatandaşlar bölgede doğum büyüdüklerini, taş ocağı için seçilen alanın sit alanı olduğunu söylüyor. Hayvanların yiyeceğinin, balların, çayların hepsinin bu bölgeden geldiğini belirten vatandaşlar duruma tepkili.