SAHİPLENENLERE SEPET!
SAHİPLENENLERE SEPET!
0
12 YAŞINDA AMA...
12 YAŞINDA AMA...
0
ÖLEN OĞLUNU BÖYLE TAŞIDI!
ÖLEN OĞLUNU BÖYLE TAŞIDI!
0
TARKAN'DAN İKİZDERE DESTEĞİ
TARKAN'DAN İKİZDERE DESTEĞİ
0

Rize'de taş ocağı mücadelesi sürüyor

Rize İkizdere'de Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına karşı çıkan köylülerle jandarma arasında günlerdir gergin bir bekleyiş sürüyor. Valilik projeyi yaptırmakta, köylülerse direnmekte kararlı

28 Nisan 2021 Çarşamba 11:48

Cengiz Holding’in taşocağı yapmak istediği İkizdere’de direniş devam ediyor. Jandarmanın müdahalesine rağmen köylüler de mücadeleden vazgeçmiyor. Jandarma tarafından ablukaya alınan alana köylüler de patika yollardan tırmanarak ulaşıyor.

Direnişte özellikle kadınlar dikkat çekiyor. Sosyal medyaya düşen videolar ve fotoğraflar mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Vatandaşlar bölgede doğum büyüdüklerini, taş ocağı için seçilen alanın sit alanı olduğunu söylüyor. Hayvanların yiyeceğinin, balların, çayların hepsinin bu bölgeden geldiğini belirten vatandaşlar duruma tepkili.

Etiketler; #rize #ikizdere #rize taş ocağı #rize mücadele
Önceki Haber
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 19 Mayıs dans yarışması
Sonraki Haber
Bayraklı'da fırınlara denetim
Bilim kurulu üyesinden market tepkisi!
Bilim kurulu üyesinden market tepkisi!
0
Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Çağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
TOKİ Niğde'de 600 konutu satışa çıkartıyor
TOKİ Niğde'de 600 konutu satışa çıkartıyor
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı bilişim personeli alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı bilişim personeli alacak
0
Polis, meslektaşı kadın polisi diğer polislerin gözünün önünde vurdu!
Polis, meslektaşı kadın polisi diğer polislerin gözünün önünde vurdu!
0
Tam kapanma ile ilgili en çok sorulan sorulara yanıt geldi
Tam kapanma ile ilgili en çok sorulan sorulara yanıt geldi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.