49.1 İLE SICAKLIK REKORU KIRDI!
49.1 İLE SICAKLIK REKORU KIRDI!
0
ALİŞAN'IN ACI GÜNÜ
ALİŞAN'IN ACI GÜNÜ
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
BODRUM'DA KONSER VERDİ
BODRUM'DA KONSER VERDİ
0

Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada hasar var!

Rize’de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi, 41 araç ise kullanılmaz hale geldi

Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada hasar var!
21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:57

Kentte, geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri ile Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum ve Amasya'dan gelen 45 ekipte, 150 teknik personelin sahada aktif olarak hasar tespit çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 adet karavan ve Afet Koordinasyon aracı, Georadar, Multikopter Drone, lazer tarayıcı cihaz da kullanılıyor. Tespit yapılan bina sayısı bin 217, bağımsız bölüm sayısı 3 bin 98’dir. Tespit çalışmaları sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 41 araçta ise zarar tespit edildi" denildi.

'79 KONUT TAHLİYE EDİLECEK'

Açıklamada, 194 ayrı noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği de belirtilerek, "Yapılan incelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #rize sel #rize bina yıkım #rize sel zararı
Önceki Haber
Denizli'de bir kişi ölü bulundu!
Sonraki Haber
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada hasar var!
Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!
Balkondan ateş açtı, kahvehanede çay içen kişiyi vurdu!
0
LGS iptal edilecek mi? Bakan açıklama yaptı
LGS iptal edilecek mi? Bakan açıklama yaptı
0
Boşanma aşamasında olduğu eşini vahşice öldürdü!
Boşanma aşamasında olduğu eşini vahşice öldürdü!
0
Bu ilçe dün sıcaklık rekoru kırdı!
Bu ilçe dün sıcaklık rekoru kırdı!
0
Genç boksör evinde ölü bulundu!
Genç boksör evinde ölü bulundu!
0
Üzerine inek düştü!
Üzerine inek düştü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.