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Roketatarlı saldırıda bir asker şehit oldu

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse’nin (24) acı haberi, Samsun’daki ailesine ulaştı

Roketatarlı saldırıda bir asker şehit oldu
07 Ekim 2021 Perşembe 14:04

Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, nöbet tuttuğu sırada teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin Çırakman Mahallesi’ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Anne Selma Özköse, “Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, ‘yalan anne de, ben ölmedim de” diye ağladı.

Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse’nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse’nin ise Ukrayna’da çalıştığı öğrenildi. Şehidin yarın cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #şehit asker #samsun şehit #suriye şehit
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