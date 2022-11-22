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Roketli saldırılar sonrası güvenlik güçleri teröristlere ateş açtı! Silah sesleri Karkamış'ta böyle yankılandı!

22 Kasım 2022 Salı 09:06

Terör örgütünün düzenlediği roketli saldırılar sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri de harekete geçti. Güvenlik güçleri belirlenen hedeflere ateş açtı. Hedefler bir bir vurulurken, silah sesleri de Karkamış'ta yankılandı

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "cezalandırma atışları" sürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK üyelerince önceki gün Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine, dün de Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli saldırılarının ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı birliklerdeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

Belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #karkamış #pençe kilit #haber
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