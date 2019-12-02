Roman çiftçiler Ankara'da buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, tarım politikalarıyla ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla Roman çiftçilerle bir araya geldi. Bekle, "Türkiye'nin tarımda iş gücünün önemli bir kısmını Roman çiftçilerimiz yükleniyor" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Roman vatandaşların tarım politikalarına yönelik çalışmaları için Tarım Gıda ve Ormancılık Bakanlığının ilgili bürokratları ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Ankara'da, Edirne, Düzce, İzmir, Kocaeli'nden gelen Roman sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçilere yönelik gerçekleşen toplantıya TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı-IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Muhammed Adak, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Kira Dairesi Başkanı Nihat Bağcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) uzmanları ve ilgili daire başkanları katıldı. Toplantıda, Roman çiftçilerin sahada yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri için kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetlerin strateji çalışmalarına başlanmasına karar verildi.

Projeleri konuştuk

Tarımsal işletmelerde küçük, orta ve büyük ölçekli işletme faaliyetleri planlanırken Roman vatandaşlara yönelik tarım projeleri için bir araya geldiklerini belirten Bekle, "Roman üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. Bu toplantıyla ilgili talebimizi Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ilettiğimizde memnuniyetini dile getirerek hemen gerekli talimatları verdi ve bugün burada bir araya geldik. Bizleri yalnız bırakmayan Prof. Dr. Yunus Kılıç'a, Mehmet Akif Yılmaz'a, Muhammed Adak'a, Nihat Bağcı'ya ve bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Her zaman yanlarındayız

AK Parti'nin tarıma verdiği destekleri anlatarak bu desteğin devam edeceğini vurgulayan Bekle, "Çiftçilerimizin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi dendiğinde Roman çiftçilerimizin içinde olmadığı bir sistem düşünülemez. Türkiye'nin tarımda iş gücünün önemli bir kısmını Roman çiftçilerimiz yükleniyor. İktidarımız boyunca verdiğimiz destekler ile her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da şüphesiz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın girişimcilerimiz başta olmak üzere çiftçilerimize yaptığımız bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarımla bağları güçlenecek

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için, tarımsal uygulamaların teşvik edilerek yaygınlaşmasını sağlamak üzere TBMM'de çatısı altında çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ise, "Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yapılarak tohumdan sofraya çiftçilerimizin yanındayız. İlk defa gerçekleşen bu toplantıda, Roman kardeşlerimizin tarımla olan bağlarını güçlendirmek ve onları doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz. Gıda ve tarım alanlarında işbirliğini ortak bir temelde geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla her zaman sahip olduğumuz bilgi birikimimizi paylaşmak önem arz etmiştir" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin yarıdan fazlasının destekleme ödemelerine tahsis edildiğini belirten Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise bu destekleri almak için çiftçinin doğru bilgilendirmesi ve yönlendirmesinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, İl Müdürlükleri tarafından yapılacak çalışmaların önemine işaret ederek konu ile ilgili Çok Paydaşlı Platformlarla işbirliği içinde Roman vatandaşların tarım alanında harcadıkları emeğin, çalışmanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.