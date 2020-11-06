Rotary’den depremzedelere 100 çadırlık yaşam alanı

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu 30 Ekim tarihinde Ege Denizi açıklarında medyana gelen İzmir depreminin yaralarını sarmak üzere harekete geçti. Depremde ağır hasar görmüş binalarda yaşayan ailelerin barınma ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 100 çadırdan oluşan yaşam alanı tahsis etti.

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu oluşturduğu “ Afet Barınak ” Komitesi ile büyük İzmir depreminin hemen ardından afetzedelere yardım elini uzattı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremde ağır hasar görmüş oturulamaz durumda olan evlerde yaşayan ailelerin her türlü yaşam ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 çadırdan oluşan yaşam alanını hayata geçirdi.

İlk olarak 2013 yılında dönemin Bölge Federasyon Başkanı Esat Kardıçalı’nın, ülkemizin dünyada afetlerde en fazla can kaybı veren üçüncü ülke olduğunu düşünerek projelendirdiği Afet Barınak Paketi’nde çadırın yanı sıra 5-6 kişilik bir ailenin, aile bütünlüğünü devam ettirecek acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik temel ihtiyaç malzemeleri de bulunuyor.

Depremin Yararlarını Birlikte Saracağız

Aradan geçen yıllar içerisinde biriken fonlarla büyüyen projenin Van Depremi ve Akçakoca sel felaketinde kullanılmasından sonra büyük İzmir depreminin hemen ardından hayata geçtiğini ifade eden Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Ertan Soydan, “Başta Afet Barınak Komitesi olmak üzere tüm kulüplerimizin özverili çalışmaları ile yaraların biraz olsun sarılmasına yönelik başlattığımız çalışmamızda kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Biz Rotary ailesi olarak komitemiz, Rotaryen üyelerimiz, genç üyelerimiz Rotaractör ve Interactörlerimizle 100 aileyi misafir etmek üzere elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.” şeklinde konuştu.