RTÜK 20 kişi alacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 20 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulda münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 20 adet kadroya giriş sınavı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular 25 Nisan 2022 Pazartesi günü başlayıp 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.

Adaylar başvurularını, Üst Kurulun resmi internet adresinde (www.rtuk.gov.tr) bulunan başvuru sayfasında yer alan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Sınav Başvuru Formu” kısmından elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru için, formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar doğrultusunda; Sınav Başvuru Formundaki ilgili alanlar ile niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini yazacakları özgeçmişlerini bilgisayar ortamında, açık ve eksiksiz dolduracaklardır.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ