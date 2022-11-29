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RTÜK işçi alımı yapacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

RTÜK işçi alımı yapacak
29 Kasım 2022 Salı 10:34

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında, 4857 Sayılı İş Kanununa tabii olarak istihdam edilmek üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilanda yer alan tabloda, dağılımlarına yer verilen statülerde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Şartları uyan adaylar, başvurularını 28.11.2022 – 02.12.2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan linkine T.C Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. 


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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