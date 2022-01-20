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RTÜK o sözleri beğenmedi: FOX TV'nin sunucu hakkında inceleme

FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin sözleri RTÜK Başkanı'nı kızdırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tepeli'nin bir haber sonrası söylediği sözleri eleştirdi ve bu sözlerin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu gerekçesi ile Tepeli hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı

20 Ocak 2022 Perşembe 09:19

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarafsızlık, medya kuruluşlarının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Türk Lirası'na ilgili arttırmak için projeler olduğunu söyleyen Erdoğan’a, Tepeli, “Nedir mesela; bir Türk lirası alana bir Türk lirası mı vereceksiniz?” diye sormuştu. Tepeli ardından, yabancılara yapılan satışları eleştirmişti.

Etiketler; #fox tv #selçuk tepeli #ebubekir şahin #rtük #erdoğan
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