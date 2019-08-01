RTÜK'ün internet denetimi başladı

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre radyo, TV ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internette sunmak isteyenler artık RTÜK'ten lisans almak zorunda. Bugünden itibaren Netflix ya da Blu TV gibi yayınlar, RTÜK'ten izin alarak yayın yapabilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) internet üzerinden yayınları denetleme yetkisi veren yönetmelik yayınlandı.

RTÜK internetten yayın yapan medya platformlarını da denetleyebilecek. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre radyo, TV ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internette sunmak isteyenler artık RTÜK'ten lisans almak zorunda. Bugünden itibaren Netflix ya da Blu TV gibi yayınlar, RTÜK'ten izin alarak yayın yapabilecek.

Söz konusu yayın lisansını, yalnızca Türk Ticaret Kanunu'na uygun kurulmuş şirketler alabilecek. Yayın lisansı almadan yayın yapan internet platformlarına sulh ceza hakimliği engel kararı çıkarabilecek. Lisans 10 yıllığına geçerli olacak.

Lisans 100 bin lira

Radyo için 10 bin, TV ve isteğe bağlı yayınlar için de 100 bin lira lisans ücreti ödenmesi gerekecek. Netflix gibi ücret karşılığı abonelik yoluyla izlenebilen yayınlar, yıllık net satışlarının binde beşi kadarını RTÜK'e ödeyecek. Ek olarak yayın iletim ücreti olarak da yıllık 100 bin lira ödenecek.

RTÜK'ten 'tam' denetim

İnternet üzerinden yapılan yayınlar artık RTÜK Kanunu ile diğer bazı kanun ve anlaşmalara uygun olmak zorunda. Lisans iptalini gerektirecek haller ise şöyle sıralandı: "İnternet ortamından yayın lisansının verilmesi için gerekli şartlara uygunluğunu hile ile elde ettiği tespit edilen kuruluşun internet ortamından yayın lisansı iptal edilir. Mücbir sebep veya Üst Kurulca kabul edilecek diğer sebeplerle internet ortamından yayın hizmetini yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşun talebi halinde internet ortamından yayın lisansı sonlandırılabilir." Sulh ceza hakiminin kararı doğrultusunda URL engelleme de yapılabilecek.