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Rus turist, selfie çekmek isterken 40 metreden düştü!

Rus turist, selfie çekmek isterken 40 metreden düştü!
26 Aralık 2022 Pazartesi 08:55

Antalya Manavgat'ta selfie çekmek isteyen Rus turist Stanislav İvanchenko, dengesini kaybederek 40 metrelik kayalıklardan düştü. 35 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti

Manavgat’ın Beşkonak Milli Parkı’nda bulunan Köprülü Kanyon’a giden Rus Stanislav İvanchenko ile yakınları Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34), çevrenin fotoğraflarını çekti. Bu sırada Stanislav İvanchenko, selfie çekmek için çıktığı kayalıkların üzerinde dengesini kaybederek, yaklaşık 40 metre yükseklikten düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınları hemen Stanislav İvanchenko’nun yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. 112 ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Stanislav İvanchenko’nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #manavgat #rus turist #ölüm #haber
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