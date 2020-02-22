Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin sağlanması için gerekirse zor kullanacağını söyledi. Türkiye'nin Rusya'ya karşı herhangi bir tavrının söz konusu olmadığını aktaran Akar, "Bizim Rusya ile karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz, ne maksadımız var. Bizim için oradaki bütün mesele rejimin ateşkese uyması" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk ekranında moderatörlüğünü Hande Fırat'ın yaptığı 'Gece Görüşü' programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Akar, İdlib'deki gelişmeler ve Türkiye'nin Rusya ile yaptığı görüşmelerde gelinen noktaya ilişkin, Türkiye'nin sürecin başladığı andan itibaren tüm taraflarla ilkeli ve şeffaf bir şekilde ilişkilerini sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin şu anda da aynı noktada bulunduğunu, tutumunda bir değişiklik olmadığını aktaran Akar, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini, muhataplarından da sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini vurguladı.

Soçi Mutabakatı ile sınırlar belirlendi

Bakan Akar, "Soçi Mutabakat Muhtırası'nda, İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin sınırları belli. Burada aslolan bu sınırlara uyulması. Bu muhtıranın temeli burada yatıyor. Biz diyoruz ki; 'Bunu ihlal eden rejim üzerinde gerekli nüfuzunuzu kullanın, etkiyi sağlayın ve rejimin ateşkese uymasını, Soçi Mutabakat Muhtırası'na uymasını gerçekleştirin.' Yaptığımız görüşmelerde bunları ortaya koyuyoruz" dedi.

Rejim gaddar bir şekilde vurmaya devam ediyor

İdilib'de var olan askeri durumun ötesinde insani bir dramın da söz konusu olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi: "Derhal kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve böylece göçün durdurulması. Göçün durdurulmasıyla da insanların rahat nefes alması. Burada askeri bir durum var doğru fakat bunun da ötesinde insani bir dram söz konusu. Milyonlarca insan kışta, kıyamette zor iklim koşullarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hal böyle iken rejim acımasız bir şekilde hala gaddar bir şekilde hastaneler dahil, vurmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim buradaki tutumuzda ve davranışlarımızda bir değişiklik yok, bizim taleplerimiz gayet açık."

Soçi Mutabakatı'na uyulmasını talep ediyoruz

Rusya ile yapılan görüşmelerin devam ettiğini ve edeceğini bildiren Akar, İdlib'de bir de çok ciddi kavramsal durumlar yaşandığına dikkati çekti. İdlib'de yaşayan 4 milyona yakın insanın teröristlikle suçlanmasının, kavramsal olarak rejimin iflası manasına gediğini belirten Akar, "Rejim burada bir şekilde kendisine muhalif olan herkesi terörist olarak damgalıyor ve onlara hiçbir şekilde yaşam hakkı tanımıyor. Varil bombaları dahil, havadan, karadan saldırılar dahil, hiçbir ayrım yapmaksızın herkesi katlediyor. Bu bir katliam. Türkiye olarak biz bütün tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede biz orada varlığımızı sürdürüyoruz ve Soçi Mutabakat Muhtırası'na uyulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.