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Saadet Partisi'nden, Erdoğan'ın işsizlik ile ilgili sözlerine videolu yanıt!

02 Eylül 2022 Cuma 10:05

Saadet Partisi, 'Utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki ‘İşsizlik var’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan videolu yanıt verdi

Saadet Partisi'nden “Utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki ‘İşsizlik var’. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt gecikmedi.

Saadet Partisi'nin "Erdoğan bugün genç olsaydı #empati" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, önceki gün Twitter'dan yaptığı paylaşımdaki sözleriyle seslendirdi.

"Erdoğan üniversiteden yeni mezun bir ekonomist olsaydı, nerede ve nasıl iş bulabilirdi?" sorusuyla başlayan videoda şu ifadeler yer aldı:

- Bu genç hangi işte çalışmaya razı olurdu?

- Kaç lira maaşı kabullenirdi?

- Bugün her fırsatta ‘Ben ekonomistim’ diyor sayın Erdoğan. Bu genç ekonomist; motokurye veya kasiyer olarak çalışmaya razı olur muydu?

- Hiç karşılığında her şeyi yaptıran bu düzende imkanı olsa Sayın Erdoğan yurtdışına gitmeyi düşünür müydü?

- Girmiş olduğu sınavda derece yapmasına rağmen torpille hakkı yenseydi acaba ne hissederdi?”

- Ve kendisi ‘Bir de utanmadan sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya! Yeter ki iş istesin vatandaş iş, iş çok!’ dediğini duysaydı; ne hissederdi?

- Eminim çok şey söylemek isterdi fakat tutuklanma korkusuyla büyük ihtimalle onu da söyleyemez, içine atardı!

Etiketler; #saadet partisi #işsizlik videosu #erdoğan yanıt
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