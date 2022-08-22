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Sabahattin Zaim Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Sabahattin Zaim Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sabahattin Zaim Üniversitesi ilanda  belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 


20 kişinin alınacağı ilan için başvurular 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 5 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.

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