Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Sabahattin Zaim Üniversitesi personel alacak
17 Şubat 2023 Cuma 09:19

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sabahattin Zaim Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. 


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