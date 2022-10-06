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Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak

Sabancı Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak
06 Ekim 2022 Perşembe 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi'ne tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

 

İlan için başvurular 6 Ekim 2022 ile 20 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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