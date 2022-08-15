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Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Sabancı Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, ilgili yönetmelik kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 


İlan için başvurular 12 Ağustos tarihinde başladı ve 24 Ağustos tarihinde son bulacaktır.


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