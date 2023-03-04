Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04 Mart 2023 Cumartesi 11:05

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversiteye tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ akademik-pozisyon-ilanları web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Önceki Haber
7 öğretim görevlisi alınacak
Sonraki Haber
Çağ Üniversitesi personel alacak
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
0
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
0
Çağ Üniversitesi personel alacak
Çağ Üniversitesi personel alacak
0
7 öğretim görevlisi alınacak
7 öğretim görevlisi alınacak
0
Borç- alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı; o anlar kamerada
Borç- alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı; o anlar kamerada
0
Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor
Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.