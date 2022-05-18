SADAT, Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi, Peker'den açıklama gecikmedi

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Halk TV'ye konuk oldu ve soruları yanıtladı. Sedat Peker'in daha önce yaptığı "SADAT, terör örgütü El Nusra'ya benim üzerimden silah yolladı" açıklamasına yanıt veren Tanrıverdi, "Bu onun problemi" dedi. Peker'in kendilerinden randevu istediğini ama vermediklerini belirten Tanrıverdi'ye Peker'den yanıt gecikmedi

Sedat Peker geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden yayınladığı bir videoda SADAT ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı.

Suriye'deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarda bulunan Peker, bu işlemin TSK'den "irticai faaliyetler" nedeniyle atılan askerlerin öncülüğünde kurulan SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından organize edildiğini öne sürmüştü. Silahların, terör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra'ya gittiğini belirten Peker, "Benim üzerimden gidiyor ama ben yollamadım. SADAT'çılar yolladı" iddiasında bulundu.

Bu açıklamaya yanıt veren Tanrıverdi, "Peker silah gönderildi diyorsa bu onun problemi. SADAT silah götürse Peker'e ihtiyacı olmaz. Bizden randevu talep etmişti, randevu talebini kabul etmedik. Filancanın düğünü var siz de gelin dedi ama çok önemsemedik" açıklamasında bulundu.

SEDAT PEKER YANIT VERDİ

Tanrıverdi'nin açıklamaları sonrası Sedat Peker, "Deli Çavuş" isimli hesaptan yanıt verdi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Biraz evvel sosyal medya üzerinde gördüğüm, sadatçı olduğunu söyleyen bir tip benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Öncelikle şunu bilmen lazım! Sedat PEKER’i kimse kekleyemez! Her zaman söyledim, siz kahpesiniz sizin namusunuz yok, siz köpeksiniz. Hem de kemiklik köpeksiniz!

Sizin gücünüz annelere ve çocuklara yeter. Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar giydiğiniz şalvarlar sizi benim elimden kurtaramayacak. Ben sizin ruhunuzu biliyorum. Sizin namusunuz yok, sizin gücünüz silahsız garibanlara yeter!

Video çekmemi engellediniz, tweet atmamı engellediniz, rt yapmamı bile engellemek için uğraşıyorsunuz. Delikanlılıkta böyle bir şey olur mu(?) Televizyonlara çıkıp özgürce konuşacaksınız, ama rt bile yapmama engel olmak için tüm gücünüzle uğraşacaksınız siz kahpesiniz ulan!

Sadat'ın sivil ayağını temsil eden Sabri Balaban’ın yanıma kaç kere geldiğinin HTS kayıtlarını çıkartı, kaç kere telefonla görüştüğümüzün HTS kayıtlarını çıkartın, Sadat başkanı Adnan Tanrıverdi ile telefonla görüşmüş müyüm, görüşmemiş miyim? Telefon HTS kayıtlarını çıkartın

Kurslarınızda birçok şeyin yanında boğma eğitimi de veriyormuşsunuz. Siz küçük SEDAT’ı bile boğamazsınız, namusunuz yok! Lan siz köpeksiniz elbet bir gün paylaşım yapmaya başlayacağım. Sizi itin gö…. sokup çıkaracağım. Siz köpeksiniz, siz kahpesiniz!

Devlet'in gücünü kullanıp ağzımı, elimi ve dilimi bağlayacaksınız televizyonlara çıkıp kabadayılık yapacaksınız elbet şartlar değişir. Sizi köçekler gibi oynatacağım, boynunuza tasma takıp sizi it gibi gezdireceğim. Sülü gibi size de işemek yasak!!

İlk paylaşımın ardından yaklaşık yarım saat sonra yapılan ikinci açıklama ise şöyle:

Adnan Tanrıverdi’nin ezik miras yedisi, sana sözüm olsun! Hem babanı, hem seni, hem Nevzat Tarhan’ı, hem Sabri Balaban’ı alayınızı köçek gibi oynatacağım. Belki beni Türkiye’ye getirmeyi başarabilirsiniz, ama ahtım var sizi mahvedeceğim!

Siz eziksiniz, siz Mehdi gelecek diye samimi müslümanları kekleyen şerefsizlersiniz! Çocukluğum ve gençliğim dini cemaatlerin içinde geçti. Her çeşit insan gördüm, ancak sizler gibi kahpe kursağında büyüyenleri hiç görmedim.

Delikanlı gibi mücadele etsenize kahpeler ellerimi bağlamışsınız ayaklarımı bağlamışsınız. Ağzımı bağlamışsınız, elinize silahları almışsınız, gel savaşalım diyorsunuz. Siz kahpesiniz! Ancak ben sizin gibi kahpeleri çok gördüm. Geçmiş tarihimizde mızrakların ucuna kuran yapraklarını takıp savaş meydanlarına çıkan dedelerinizin torunlarısınız.

Ancak size sözüm olsun, bizim büyüklerimiz şehitlikleri ile bize miras olarak tecrübelerini bıraktılar sizler değil mızrakların ucuna kuran yaprakları asmak ne namussuzluk yaparsanız yapın bizi kandıramayacaksınız.

Tüm sadatcıların boynuna köpek tasması siparişlerini verdim. Sülü ile beraber tasma ile gezeceksiniz. Söz namus, sizi mahvedeceğim! Sizi köçek gibi oynatacağım sizin eğittiklerinizin güçleri yezidi kızlarına yetti! Bakalım sizin gücünüz küçük SEDAT’a yetecek mi?