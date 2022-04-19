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'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtayı görünce bülbül kesildi!

'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtayı görünce bülbül kesildi!
19 Nisan 2022 Salı 10:43

İstanbul Sultangazi'de zabıtanın yakaladığı ve boynunda 'sağır ve dilsiz' yazan dilenci adeta dile geldi. Hiçbir engelinin bulunmadığı anlaşılan dilenci, memleketinden İstanbul'a dilenmek için geldiğini ve bunu bir meslek haline getirdiğini söyledi


Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil zabıta ekipleri, dün akşam saatlerinde Merkez Camii ve çevresinde üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısı olan bir kişinin para dilendiğini fark etti. Zabıta ekiplerince yakalanan Ramazan A., Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin 'sağır ve dilsiz' yazısına rağmen konuşmaya başlaması zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıtanın sorularını da cevaplayan Ramazan A., Adana'dan İstanbul'a dilenmek için geldiğini söyledi.

Zabıtanın engelinin bulunmamasına rağmen neden dilencilik yaptığına yönelik soruya Ramazan A., "Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor. Bunu meslek haline getirdik" dedi. Kendisine cezai işlem uygulanacağının hatırlatılması üzerine ise, zabıta memurlarına teşekkür etti.

Üzerindeki 770 lira paraya el konulan ve yasal işlem yapılan Ramazan A., daha sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan yaklaşık 4 ay önce de üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısıyla dilencilik yapan bir başka kişinin zabıta ekiplerince yakalandığı ve konuştuğu ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dilenci #sağır ve dilsiz dilenci #dilenci meslek #sultangazi
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