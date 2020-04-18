Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı.

Bakan Koca, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" dedi.