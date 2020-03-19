Sağlık Bakanı Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Corona Virüs oturumunda ''Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir'' dedi.

Yakında bütün büyük şehirlerde test yapılabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak'' diye konuştu. Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin de Meclis'te açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de Corona Virüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini söyledi. Koca, TBMM Genel Kurulunda yeni tip Corona Virüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca soruları yanıtladı

Bakan Fahrettin Koca, bilgilendirmeden sonra TBMM'de soruları da yanıtladı. Bakan Koca, şunları söyledi: ''Şu an bir kit sorunumuz yok. Merkez sayılarımızı giderek artırdık. Neye göre artırdık, Bilim Kurulu kimlerden nasıl test yapılması gerektiğini belirten Bilim Kuruluydu. Ama dinamik bir yapı olduğu için bu değişikliğe uğradı. Önce Çin öyküsü olanlar, devamında İran öyküsü olanlar. Daha sonra Avrupa öyküsü olanlar, şimdi ise artık yurt dışı öyküsü olandan çıktık, her vatandaştan alınacak algoritmaya gelindi. Bizim bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Üniversitedeki hocamızı da sorumlu kıldık. Önümüzdeki dönemde hem test hem vaka sayısı giderek artabilir.

Aytaç Yalman açıklaması

Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu

Böyle bir vakada bile erken dönemde bulaşıcılık, taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere biz testleri yapıncaya kadar 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemi aldık. Hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu. Kitle ilgili önümüzdeki dönemde 36 hızla ilde çalışmaya ve yarın sabahtan itibaren demin bahsetmiştim hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibariyle de bize teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle de daha yaygın, bütün 81 ilde bu taramayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız.

Bu derecede önemli bir konu. Bir kişinin bile bu birlikteliği bozmaya hakkının olmadığını düşünüyorum. Çünkü sağlık üzerinden politikanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum. Ben bunu birilerini hedef alarak söylemiyorum. Sadece Meclis'i de hedef alarak söylemiyorum. Bunun dışında malzeme konusunda gerçekten fırsatçılık yapan çok firma var. Ve bu noktada çok kararlı olduğumuzu ama bununla birlikte üretim kapasitemiz yeterli olmakla birlikte gereğini yapacağımızdan emin olun. Üniversiteler talep etmediği halde 50 bin maske gönderdim. 'Herhangi bir fatura istemiyoruz' dedim. Bu dönemde bu mücadelenin bir seferberlik halinde yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu mücadelenin de gerçekten sağlık ordusuyla yapılabileceği, bu ordumuzun gerçekten fedakarca çalışan ve şu dönemde risk taşıyarak hastalara müdahalede bulunan kişilerin motive edilmesi kanaatindeyim. Bilim Kurulu dedi ki, bundan zannediyorum iki hafta önceydi. Biz görmüyoruz, ola ki bir şekilde ex olan hayatını kaybeden zatürre nedeniyle vakalar olabilir, gerçekte pozitif olabilir. Biz bununla ilgili beş ili taradık İstanbul başta olmak üzere; çıkmadı.''

Bakan Koca TBMM'de konuştu

Koca, TBMM Genel Kurulunda, yeni tip Corona Virüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Milli iradenin, tam bir kesinlikle kendini ortaya koyması gereken günlerde olunduğunu belirten Koca, "Bugünler, düşünüş ve anlayışlardaki farklılıkların, tehdit karşısında kesinlikle çok geri plana çekildiği günlerdir. Türkiye, tüm kuvvetiyle yüce Meclis'te ve hayat sahnesinde ortak iradenin ortaya konmasını beklemektedir. Karşı karşıya olduğumuz tehdit şartlarında bütün enerji, bu tehdidin kendisine yönelmelidir." diye konuştu. Verilen her mücadelenin, riskten bir şey eksiltmesi, söylenen her sözün de başarıya doğru atılmış bir adım gibi olması gerektiğinin altını çizen Koca, yarışın ve üstünlüğün tek konusunun çözüme katkı olduğuna dikkati çekti. "Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye, hesaplanmamış şeyleri bulup ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var." diyen Koca, milletin, seçkin zekalarından, stratejik akla sahip temsilcilerinden yapıcı ve yaratıcı katkılar beklediğini ifade etti.

Koca, Meclisin, tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Yüce Meclis, hiçbir zaman bu tasvir ettiğim kararlılık dışında olmadı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı. Meclisin iradesi, psikolojisi, yapıcı tutumu, toplumun direnme ve başarma kararlılığının kat kat artması demektir. Bugün burada bütün konuşmalardan sonra kurulacak özet cümlesi; umut verici, enerji dolu bir cümle olacaktır. Sizler çekirdekten yetişmiş siyasetçiler olarak, toplum psikolojisini çok iyi bilen kimselersiniz. Bireyleri doğrudan tehdit eden bir risk ortamında mücadelenin ilk şartı başarı, motivasyondur. Her bir arkadaşımı kendi ortamında bu ilkenin lideri olarak görüyorum."

Kovid-19'un tarihçesi

Kovid-19'un ortaya çıkış sürecine ilişkin bilgi veren Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin ülke ofisinin, 31 Aralık 2019'da Wuhan şehrinde sebebi bilinmeyen zatürre hastalarını bildirdiğini anımsattı. Koca, 7 Ocak 2020'de etkenin daha önce insanlarda tespit edilmediğini, olayın yeni bir Corona Virüs olarak tanımlandığını anlatarak, "Daha sonra bu yeni hastalığın adı Kovid-19 olarak kabul edildi. Hastalarda ateş ve solunum zorluğu, radyolojik olarak her iki akciğerde zatürreyle uyumlu bulgular tespit edildi." dedi. Ölümlerin, genellikle ileri yaşlarda veya hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalığı, kanser, kronik kalp akciğer hastalıkları başta olmak üzere, eşlik eden sistemik hastalığı olan bireylerde gerçekleştiğini söyleyen Koca, ilerleyen günlerde vaka bildiren ülke sayısının giderek arttığına işaret etti.

Salgının merkezi Avrupa'ya kaydı

Koca, şubat sonlarında yerli bulaşın yaşandığı ülkelerin ortaya çıkmaya başladığını anımsatan Koca, salgının hızının Marat 2020 başı itibarıyla Çin'de yavaşlarken İran, Güney Kore ve İtalya'da Kovid-19 vakaları ve buna bağlı ölümlerin hızla arttığını belirtti. Salgının merkezinin Avrupa'ya kaydığını vurgulayan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün, 11 Mart 2020'de pandemi yani tüm dünyayı etkileyen ve can kaybına yol açan salgın ilan ettiğini dile getirdi. Fahrettin Koca, hastalığın, esas olarak damlacık yoluyla bulaştığına dikkati çekerek, hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara, diğer kişilerin elleriyle temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun ve göz mukozasına götürmesiyle yayıldığını bildirdi.

Kuluçka süresinin asgari 2, azami 14, ortalama 5-6 gün olduğunun gözlendiğine işaret eden Koca, virüsün bulaştırıcılık süresinin kesin olarak bilinmediğini belirtti. Hastalığın, semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp, semptomların kaybolmasıyla sona erdiğinin düşünüldüğünü söyleyen Koca, enfeksiyonun yaygın belirtilerinin ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğunu anlattı. Ciddi vakalarda zatürre, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği hatta ölüm gerçekleşebildiğine değinen Koca, "Ölüm hızı SARS salgınında yüzde 11, MERS salgınında yüzde 35 ile 50 arasıyken Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait Kovid-19 raporuna göre ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir." dedi.