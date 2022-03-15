Sağlık Bakanlığı 10 bin kişi alacak

Sağlık Bakanlığı, 10 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alımı yapılacaktır.



Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 - 21/03/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.



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