Sağlık Bakanlığı 10.900 kişi alacak

Sağlık Bakanlığı 10.900 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.900 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 22/03/2023-27/03/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.