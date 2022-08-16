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Sağlık Bakanlığı 1356 kişi alacak

Sağlık Bakanlığı engelli kadrosunda istihdam etmek üzere 1356 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı 1356 kişi alacak
16 Ağustos 2022 Salı 09:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.356 engelli sürekli işçi alımı yapılacaktır.

 

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/08/2022 – 19/08/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

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