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Sağlık Bakanlığı 1468 kişi alacak

Sağlık Bakanlığı temizlik işçisi alımı yapacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı 1468 kişi alacak
26 Aralık 2022 Pazartesi 09:57

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.


Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

Etiketler; #sağlık bakanlığı temizlikçi alımı
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