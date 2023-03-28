Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı 31.600 personel alacak
28 Mart 2023 Salı 10:51

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.  

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

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