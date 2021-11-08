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Sağlık Bakanlığı bilişim personeli alacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı bilişim personeli alacak
08 Kasım 2021 Pazartesi 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 15 (on beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

 

2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2016 yılından itibaren (2016 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 13/12/2021 – 17/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır.


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