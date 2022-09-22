KAZA GEÇİREN ACUN'DAN YENİ HABER
KAZA GEÇİREN ACUN'DAN YENİ HABER
0
KOLAJENİN FAYDALARI NELER?
KOLAJENİN FAYDALARI NELER?
0
FACEBOOK LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR
FACEBOOK LİDERLİĞİ KAPTIRMIYOR
0
ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
ŞARKICI DAMADIN ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKINCA...
0

Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu

Sağlık Bakanlığından 2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası duyurusu yayınlandı

Sağlık Bakanlığı'ndan atama duyurusu
22 Eylül 2022 Perşembe 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

 

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak 29 Eylül 2022 tarihine kadar yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak
Sonraki Haber
Başkan Soyer, Otomobilsiz Kent Günü'ne yürüyüşle başladı!
Kendini asmak isteyen genç kız son anda kurtarıldı! Odasından bu resimler çıktı!
Kendini asmak isteyen genç kız son anda kurtarıldı! Odasından bu resimler çıktı!
0
"Almanya'ya götüreceğiz" dedikleri Suriyelileri gasbettiler!
"Almanya'ya götüreceğiz" dedikleri Suriyelileri gasbettiler!
0
Tuz Gölü'nden satmak için çaldıkları flamingolar bagajda öldü!
Tuz Gölü'nden satmak için çaldıkları flamingolar bagajda öldü!
0
Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü
Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü
0
Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak
Türk Standartları Enstitüsü 61 kişi alacak
0
İşaret dili tercümanı alınacak
İşaret dili tercümanı alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.