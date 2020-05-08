Sağlık Bakanlığı'ndan İngiliz medyasına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasındaki Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerinin standartlara uygun olmadığı iddialarını yalanladı. Bakanlık, haberlerle ilgili İngiliz makamlarıyla temasa geçildiğini belirtilerek, "Gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de İngiltere'nin ilgili makamlarından açıklama ve bilgi talep edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz medyasında yer alan bazı haberlerde, Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına yönelik iddialar yer aldığı belirtilerek, "Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, 7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık'a 100 bin adet tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin adet N95 maske hibe etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)'in onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir" denildi.

Söz konusu haberlerle ilgili İngiliz makamlarıyla temasa geçildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



