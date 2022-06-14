Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! Ambulans şoförü eylem başlattı

Bir ambulans şoförü Sağlık Bakanlığı'nın önüne ambulansı çekerek eylem başlattı. Aracın kapasını kilitleyen ve oksijen tüpünü de açtığını söyleyen şoförü, Bakan Fahrettin Koca ile görüşmek istediğini söyledi. Ambulans şoförü talebi kabul edilmezse de aracı patlatacağını söyledi

Sağlık Bakanlığı önüne ambulansla gelen bir ambulans şoförünün kapılarını kilityerek aracın içerisindeki oksijen tüplerini açtığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmak istediğini belirttiği öğrenildi. Şoförün Bakan Koca ile görüşemediği takdirde kendisini ve aracı patlatacağını ileri sürdüğü belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın önünde sıcak dakikalar yaşanıyor.

Gazeteci İzel Sezer, Sağlık Bakanlığı'nın önünden paylaşımlarda bulundu. Buna göre, bir ambulans şoförünün Sağlık Bakanlığı'nın önüne ambulansla giderek kapıları kilitlediği ve ambulansın içerisinde bulunan oksijen tüplerini açtığı iddiasında bulunduğu öğrenildi.

Şoförün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmek istediğini, Koca'nın bakanlığın önüne gelmemesi durumunda aracı ve kendisini patlatacağını söylediği öğrenildi.

Gazeteci İzel Sezer'in paylaştığı görüntülere ise şu notu düştüğü görüldü:

"Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförü kendisini ambulansa kilitledi, 'oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım' diyor"

Sezer ayrıca şoförün şunları söylediğini belirtti:

“Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, sağlık bakanının gelmesini istiyorum”

Sezer bir paylaşımda daha bulunarak, "Yaklaşık 20 dakikadır bakanlık önünde eylem devam ediyor ama daha şimdi 3 ekip otosu ve bir sivil araç geldi. Ambulans şoförü kapıyı kilitlediği için polis açamıyor. Polis 'tamam gel seni sağlık bakanıyla görüştürürüz' diyerek şoförü ikna etmeye çalışıyor" dedi.

Sezer ayrıca bölgede polisler tarafından güvenlik önlemi alındığını ve bir itfaiye aracının da bakanlığın önüne geldiğini bildirdi.

EYLEM SONA ERDİ

Polis, gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalışırken, ilerleyen dakikalarda ambulansın kapısının açıldığı görüldü. Ardından ambulans bakanlığın önünden çekildi.