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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 110 kişi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 110 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 110 kişi alacak
09 Aralık 2021 Perşembe 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 


Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eseri” ile birlikte başvurusunu ilanda belirtilen açıklamaya göre 9 Aralık tarihinden itibaren 15 gün içinde online olarak yapmaları gerekmektedir.


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