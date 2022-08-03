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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 kişi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 26 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 26 kişi alacak
03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 (yirmi altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için 2 Ağustos'ta başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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