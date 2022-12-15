MİDESİNDEN ÇIKAN ŞEY ŞOKE ETTİ!
MİDESİNDEN ÇIKAN ŞEY ŞOKE ETTİ!
0
O ROLE DÖNMEYECEK!
O ROLE DÖNMEYECEK!
0
YILIN EN'LERİ BELLİ OLDU
YILIN EN'LERİ BELLİ OLDU
0
KAYIP KÖPEK ÇİPİ SAYESİNDE BULUNDU
KAYIP KÖPEK ÇİPİ SAYESİNDE BULUNDU
0

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 kişi alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 kişi alacak
15 Aralık 2022 Perşembe 10:34

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlan için 14 Aralık 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün içinde tamamlanacaktır.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

Önceki Haber
Sandıklı Belediyesi işçi alımı yapacak
Sonraki Haber
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 43 kişi alacak
İki genç apartta ölü bulundu!
İki genç apartta ölü bulundu!
0
İzmir'de Brezilya Sokağı açıldı
İzmir'de Brezilya Sokağı açıldı
0
Son dakika! 6 yaşındaki evlilik skandalında iki isim tutuklandı!
Son dakika! 6 yaşındaki evlilik skandalında iki isim tutuklandı!
0
İnanılmaz olay! Küçük çocuğun midesinden çıkan şey şoke etti!
İnanılmaz olay! Küçük çocuğun midesinden çıkan şey şoke etti!
0
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 43 kişi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 43 kişi alacak
0
Sandıklı Belediyesi işçi alımı yapacak
Sandıklı Belediyesi işçi alımı yapacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.